ROMA – L’Atalanta gioca stasera contro l’ FK Sarajevo per la sfida d’andata valida per il secondo turno di qualificazione all’Europa League. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 20.30. Gasperini non può contare su Freuler e Ilicic, si scaldano quindi Valzania e D’Alessandro. Barrow è in pole come riferimento offensivo (è favorito su Zapata che parte dalla panchina). Il Papu Gomez sarà regolarmente in campo con la maglia numero 10.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer de Roon, Valzania, Gosens; Barrow, Gomez, D’Alessandro. A disposizione: Gollini, Djimsiti Palomino Castagne, Pessina, Tumminello, Zapata. All. Gasperini.

SARAJEVO: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Mustafic, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. All. Musemic.

ARBITRO: Bognar (Ung).

Atalanta-FK Sarajevo sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (ch. 201) e Sky Sport Football (ch. 202). In streaming live su SkyGo.