Atalanta, Gasperini verso la conferma. Percassi: “Sono fiducioso”

BERGAMO – Con il passare delle ore, Gian Piero Gasperini sta valutando seriamente di restare sulla panchina dell’Atalanta anche la prossima stagione. Il tecnico non vorrebbe rinunciare alla Champions League per trasferirsi in una squadra, vedi Roma e Milan, che non la disputa. Gasperini si è guadagnato questo privilegio sul campo e fa fatica a vedere altri allenatori sulla panchina dell’Atalanta nella prossima Champions League.

Atalanta, Percassi: “Secondo me Gasperini resta, sono molto fiducioso”.

“Ci vediamo domani mattina per un caffè”. Antonio Percassi, rispondendo alla domanda sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, rimanda ogni annuncio dopo essersi comunque già incontrato oggi col tecnico, che come annunciato dall’interessato si sta sedendo al tavolo di confronto con la società: “Domani a colazione si saprà tutto, ma sono ottimista e fiducioso”, ha aggiunto il presidente nerazzurro.

Intervenuto, insieme ai dirigenti e ai giocatori Alejandro ‘Papu’ Gomez, Andrea Masiello e Matteo Pessina all’evento ‘Colpo diVino’ del partner La Caminella al Golf Club “Ai Colli di Bergamo”, Percassi si è concesso a foto con gli invitati (fonte Ansa).

La coppia Gasperini Percassi ha fatto grandi cose a Bergamo. Ha portato la squadra per due volte in Europa League e dal prossimo anno parteciperà alla Champions League che è la massima competizione europea per club.