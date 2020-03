BERGAMO – Ancora polemiche tra Atalanta e Lazio. I bergamaschi avevano chiesto ai romani di anticipare la partita del prossimo turno di campionato al venerdì ma Claudio Lotito ha detto no. Quindi Atalanta-Lazio, salvo rinvii per il coronavirus, è in calendario sabato 7 marzo alle ore 18.00. Questo rifiuto della Lazio non è andò giù all’Atalanta che chiedeva un favore in vista del suo impegno in Champions League contro il Valencia.

Atalanta, Gasperini attacca la Lazio: “Non bisogna mettere davanti le cose personali…”.

Sull’argomento è tornato Gasperini nel post partita di Lecce-Atalanta 2-7. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport: “Se loro vogliono giocarla di lunedì sera la giochiamo di lunedì sera, poi martedì andiamo a Valencia…”. “Non bisogna mettere davanti le cose personali, non ho una soluzione da dare ma do la disponibilità della squadra per cercare di venir fuori da questo momento”.

“Facciamo più gol della Juventus ma non lottiamo per lo scudetto? Forse noi perdiamo qualche partita di troppo. Giocare per lo scudetto bisogna fare 85-90 punti. Io cerco di portare la squadra ogni anno un po’ più in su. Siamo passati dai 72 punti del primo anno, al quarto e al terzo posto. Per lottare per lo scudetto servirebbe altro. Juve, Inter, Lazio e se volete anche il Napoli hanno dalla loro la continuità e un fattore campo superiore al nostro”.