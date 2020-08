Nonostante non sia infortunato, Ilicic ha deciso di non terminare la stagione con l’Atalanta. Il calciatore è tornato nella sua Slovenia per superare un problema personale.

Tutta la società Atalanta si è schierata al fianco di Ilicic. I dirigenti e l’allenatore lo hanno incoraggiato in sala stampa, poi hanno posato tutti insieme con la maglia numero 72 del fuoriclasse sloveno.

Ilicic è rimasto commosso da questo gesto del suo club e ha deciso di rompere il silenzio condividendo la foto sui social (potete vederla qui) per ringraziare tutti: “Grazie, siete grandi”.

Che cos’ha Ilicic?

Nessuno ha fornito una risposta diretta a questo quesito ma l’Atalanta ha fatto sapere che non è infortunato. Il calciatore starebbe vivendo un malessere a livello personale e per superarlo avrebbe staccato con il calcio per rifugiarsi dalla sua famiglia in Slovenia.

Secondo una ricostruzione di Repubblica, Ilicic non avrebbe ancora superato psicologicamente il lockdown trascorso in una Bergamo messa in ginocchio dal coronavirus.

“Avevamo l’obiettivo di poter recuperare Ilicic per fine stagione per poterlo presentare a Lisbona per la Champions. Probabilmente non sarà così, ma lui sa che la squadra gli vuole bene, la società anche , la città lo ama. Lui è un bergamasco, lo vogliamo con noi prima o poi”.

E’ il messaggio che il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, manda al calciatore sloveno, tornato da qualche giorno in patria per non meglio precisati motivi personali. Poco prima dell’ultima partita di campionato con l’Inter, anche Alejandro Gomez a Dazn ha parlato di Ilicic.

“Ci manca tanittissmo come persona soprattutto, in spogliatoio è fra i più esperti. A me soprattutto manca perché è un grande amico, speriamo di dedicargli questa vittoria”.

Anche il tecnico Gasperini ha voluto rivolgere un pensiero a Josip Ilicic, da qualche giorno in Slovenia per motivi personali e con ogni probabilità indisponibile per la Champions: “Ilicic lo riempiamo di abbracci”. (fonte ANSA).