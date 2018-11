Atalanta-Inter streaming e diretta tv, dove e quando vederla

BERGAMO – Atalanta-Inter si gioca domenica 11 novembre 2018 alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. La partita potrà essere vista in diretta tv solamente attraverso le smart tv. Inter e Atalanta vogliono dare continuità ai risultati positivi ottenuti negli ultimi turni di campionato.

CALENDARIO SERIE A 2018 2019 DODICESIMA GIORNATA | GIORNATA 12

L’anticipo di venerdì 9 novembre 2018

Frosinone-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 10 novembre 2018

Torino-Parma ore 15 – SKY

Spal-Cagliari ore 18.00 – SKY

Genoa-Napoli ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 11 novembre 2018

Atalanta-Inter ore 12.30 – DAZN

Chievo-Bologna ore 15.00 – SKY

Empoli-Udinese ore 15.00 – DAZN

Roma-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Lazio ore 18.00 – SKY

Milan-Juventus ore 20.30 – SKY

Le ultime notizie sulla partita dai social

Qui Atalanta – Masiello a parte, Toloi ha aumentato i carichi di lavoro https://t.co/bQe6xRUjrF — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) 8 novembre 2018

Atalanta-Inter, Gasperini: “Tornare all’Inter? Non in quelle condizioni. Devi essere spalleggiato” – https://t.co/lb2kW6peGC — passioneinter.com (@passione_inter) 8 novembre 2018

Atalanta, Gasperini: ‘La mia Inter aveva problemi. Tornare? Non in quelle condizioni’ | Calciomercato https://t.co/okUyWsW22U — Atalanta Addict (@AtalantaAddict) 8 novembre 2018

Ma questo ancora dell’ Inter parla , basta hai veramente rotto gli zebedei , pensa al‘ Atalanta — Mario (@MarioMauriAMG) 8 novembre 2018

Verso Atalanta-Inter, Icardi pronto a sfatare un tabù: una statistica lo frena contro i bergamaschi – https://t.co/nz4Qd40xGh — passioneinter.com (@passione_inter) 8 novembre 2018