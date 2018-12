BERGAMO, STADIO ATLETI AZZURRI – Serie A in campo a Santo Stefano, Atalanta-Juventus 2-2, gol: Djimsiti autogol al 2′, Duvan Zapata al 24′ e 56′ e Cristiano Ronaldo 78′.

Le pagelle della partita

Atalanta e Juventus 2-2 (0-1) Atalanta (3-4-1-2): Berisha 6; Masiello 6.5 (41′ st Barrow sv), Djimsiti 5.5, Mancini 6; Hateboer 6.5, Freuler 6.5, Pasalic 6 (22′ st Gosens 6), Castagne 6.5; Gomez 6; Ilicic 6 (32′ st Pessina 6), Zapata 8. (31 Rossi, 95 Gollini, 55 Okoli, 78 Delprato, 7 Reca, 4 Valzania, 44 Kulusevski, 32 Peli, 20 Tumminello). All.: Gasperini 7.

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; De Sciglio 5.5, Bonucci 5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6.5; Bentancur 5, Emre Can 6, Khedira 6 (20′ st Cristiano Ronaldo 7.5); Dybala 5.5, Mandzukic 6, Douglas Costa 5.5 (12′ st Pjanic 6.5). (21 Pinsoglio, 22 Perin, 4 Benatia, 24 Rugani, 37 Spinazzola, 39 Kastanos). All.: Allegri 6.

Arbitro: Banti di Livorno 7. Reti: nel pt 2′ Djimsiti (autorete), 24′ Zapata; nel st 11′ Zapata, 33′ Cristiano Ronaldo. Angoli: 5-5. Recupero: 1′ e 5′. Ammoniti: Bentancur, Zapata, Mancini, Chiellini, Hateboer, Mandzukic, Freuler per gioco scorretto. Espulso: Bentancur all’8′ st per somma di ammonizioni. Spettatori: 19.787, per un incasso di 426.856 euro.

Gli highlights della partita

Gol annullato a Bonucci. Il difensore della Juventus era in fuorigioco al momento del tocco vincente.

Pareggio della Juventus. Cristiano Ronaldo, appena entrato in campo, ha segnato di testa su assist di Giorgio Chiellini.

الدوري الإيطالي : أتلانتا 2 × 2 يوفنتوس .. الهدف الثاني لليوفي .. #AtalantaJuve pic.twitter.com/y5M31wyISi — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 26 dicembre 2018

Sorpasso Atalanta dopo che la Juventus è rimasta in dieci uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di Bentancur. Duvan Zapata ha segnato il gol della sua doppietta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della Juventus.

الدوري الإيطالي : أتلانتا 2 × 1 يوفنتوس .. الهدف الثاني لأتلانتا .. #AtalantaJuve pic.twitter.com/P5f3VyUrFm — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 26 dicembre 2018

Juventus in inferiorità numerica. Bentancur è stato espulso per doppia ammonizione per questo intervento in ritardo ai danni di Castagne.

#AtalantaJuve, al 52esimo bianconeri in 10: intervento in ritardo di #Bentancur, Banti ci pensa un attimo ma poi estrae il secondo giallo (📸 SkySport).#SerieATIM #AtalantaJuventus pic.twitter.com/zpYLai6jtm — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) 26 dicembre 2018

Pareggio dell’Atalanta con Duvan Zapata. Il centravanti colombiano ha vinto il duello fisico con Bonucci e battuto Szczesny con un sinistro molto potente.

الدوري الإيطالي : أتلانتا 1 × 1 يوفنتوس .. الهدف الأول لأتلانتا .. #AtalantaJuve pic.twitter.com/thpuYbQemI — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 26 dicembre 2018

Juventus in vantaggio dopo due minuti di gioco. Cross di Alex Sandro dalla sinistra e autogol clamoroso di Djimsiti.

هدف يوفنتوس الاول عن طريق مدافع اتلانتا بالخطا في مرماه pic.twitter.com/NucjnVbUM0 — Curva Juventus (@CurvaJ) 26 dicembre 2018

