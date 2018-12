Atalanta-Juventus, Allegri furioso dopo espulsione Bentancur

BERGAMO – Importante episodio da moviola al 52′ di Atalanta-Juventus. Sul risultato di uno a uno, Bentancur, già ammonito, è intervenuto in ritardo su Castagne e l’arbitro Banti ha deciso di mostrargli il cartellino rosso per doppia ammonizione. Dopo questa decisione arbitrale, Allegri si è infuriato e ha protestato a lungo contro l’intera squadra arbitrale di Atalanta-Juventus. La sua reazione ha fatto discutere su YouTube e sui social network.

La reazione all’ espulsione di Bentancur e alla protesta di Allegri



#AtalantaJuve, al 52esimo bianconeri in 10: intervento in ritardo di #Bentancur, Banti ci pensa un attimo ma poi estrae il secondo giallo (📸 SkySport).#SerieATIM #AtalantaJuventus pic.twitter.com/zpYLai6jtm — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) 26 dicembre 2018

Giallo giusto, Bentancur espulso in un’azione condizionata dall’ennesima oscenità dell’ex giocatore con il numero 6. Il centrocampo della Juve è corto, oggi Allegri lo ha reso pessimo #AtalantaJuve — roberto grossi (@ninersmessimale) 26 dicembre 2018

Allegri ridicolo sul l’espulsione di Bentancur avesse fatto quelle scene Spalletti sarebbe già negli spogliatoi … — achille nicolini (@AchilleNicolini) 26 dicembre 2018

#Bentancur ESPULSO giustamente per doppia ammonizione dato che è entrato sul collo del piede, che cazzo ai arrabbia Allegri?! Ps. NATALE FA MIRACOLI 😂😂😂#AtalantaJuve #SerieATim — Cristy 🍁 (@ccf_16) 26 dicembre 2018

allegri fa la scimmia in panchina per un sacrosanto Giallo dato a bentancur. ipocriti #AtalantaJuve — Eugenio (@mille9ventisei) 26 dicembre 2018

