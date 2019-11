Atalanta Juventus, Batistuta: Uso Var noioso e ridicolo

ROMA – Sfuriata social di Gabriel Omar Batistuta durante Atalanta-Juventus. L’ex centravanti di Roma, Fiorentina e Inter ha contestato l’utilizzo del var da parte dell’arbitro durante la partita di cartello del campionato italiano di calcio di Serie A: “Guardando Atalanta-Juventus, l’uso attuale del Var non solo è noioso ma anche ridicolo. Ancora tanta discrezione all’arbitro. Troppe cose da migliorare in Serie A”.

La partita è stata vinta in rimonta dalla Juventus. L’Atalanta era passata in vantaggio con un gol di testa di Gosens su cross di Musa Barrow. Nella prima frazione di gioco, terminata sul punteggio di zero a zero, l’Atalanta aveva fallito un calcio di rigore con lo stesso Musa Barrow.

Nella ripresa, si è concretizzata la rimonta della Juventus con la doppietta di Higuain, la sua prima rete è stata siglata grazie ad una deviazione decisiva di Toloi, e con l’acuto finale di Paulo Dybala. Nel mezzo, le proteste dell’Atalanta per due decisioni arbitrali. Il secondo gol di Higuain nasce da un tocco di mano piuttosto netto di Cuadrado.

Poi c’è la mano di Emre Can nella sua area ma in questo caso non è rigore perché il centrocampista della Nazionale Tedesca tocca il pallone prima con lo scarpino e solamente in modo involontario con la mano.