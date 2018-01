BERGAMO – Atalanta-Juventus 0-1 – Partita valida come semifinale di andata di Coppa Italia. Il ritorno verrà disputato allo Stadium.

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Mandzukic.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Cornelius, Gomez.

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal

“Faremo di tutto per prendere Emre Can”. Parola del direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Rmc Sport: “Noi abbiamo un obbligo dalla nostra che è quello di centrare obiettivi importanti là dove si presentano le possibilità di farlo.

Emre Can va in scadenza di contratto a giugno 2018 per cui era scontato che una società come la nostra puntasse gli occhi e le attenzione su di lui. Abbiamo avviato i primi contatti con il suo entourage che però non vuol dire centrare l’obiettivo.

Non sarà facile – ammette Marotta – perché lo stesso Liverpool proverà a rinnovargli il contratto. Senza dimenticare la possibilità alternativa che altri club blasonati d’Europa proveranno ad arrivare ad una definizione con lui ma ripeto il nostro tentativo sarà fatto con ogni sforzo possibile”.

Marotta ha inoltre parlato degli obiettivi stagionali dei bianconeri, attualmente secondi in classifica ma in corsa su tutti i fronti: “Adesso siamo in una fase interlocutoria della stagione, stiamo veleggiando in posizioni ottimali ma ancora non abbiamo ottenuto nulla.

L’obiettivo è quello di raggiungere il massimo in tutte le competizioni a cui partecipiamo e quindi continuare ad avere questo ruolino di marcia in campionato, superare l’ostacolo Tottenham in Champions League e quello Atalanta in Coppa Italia”.