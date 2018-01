BERGAMO – Tensione stasera nel prepartita della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: il primo convoglio di tre autobus di tifosi juventini ha subito un agguato da un gruppetto di una ventina di persone, che sono sbucate da viale Giulio Cesare.

È partita una fitta sassaiola contro i bus che stavano transitando all’incrocio tra via Giulio Cesare e via Baioni, a qualche centinaia di metri dallo stadio. Molti vetri sono andati in frantumi: lanciata anche una bomba carta. Non risultano persone ferite.

Subito sono intervenute sul posto le forze dell’ordine in assetto antisommossa e che stavano già scortando la carovana degli autobus.