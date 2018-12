Atalanta-Juventus streaming e diretta tv, dove vederla il 26-12-2018

BERGAMO – Atalanta-Juventus, partita valida per la 18esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go alle ore 15.00.

“Cristiano Ronaldo andrà in panchina: per una volta guarderemo la partita assieme”. Massimiliano Allegri concederà il primo turno di riposo della stagione a CR7, nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta, in programma nel primo ‘Boxing day’ italiano. “Sono molto contento – ha detto l’allenatore dei bianconeri, ai microfoni di Sky Sport – di quello che sta facendo, come tutti. Quella di quest’anno è stata la sua miglior partenza a livello di gol e a livello di numeri. Abbiamo bisogno che lui sia al top a marzo, quando arriveranno le sfide decisive di Champions: lui dovrà essere decisivo come tutti gli altri. Ma lui ancora di più come è stato negli ultimi anni”.

Juve: Allegri “Matuidi ko,torna Khedira”

“Matuidi ha la febbre, Bernardeschi, Barzagli e Cuadrado non ci saranno”. Massimiliano Allegri traccia, ai microfoni di Sky Sport, il bilancio degli infortunati della Juventus alla vigilia del ‘Boxing day’ a Bergamo contro l’Atalanta. L’allenatore dei bianconeri, riferendosi a Chiellini e Bonucci, ha detto che “uno dei due centrali riposerà”. “Khedira, invece, può giocare – ha aggiunto – mentre sono in dubbio sulla convocazione di Kean”. Contro i nerazzurri di Gasperini “sarà importante arrivare bene a livello mentale, per non fare un regalo all’Atalanta. Vorranno passare un buon Natale battendoci, per rifarsi in casa dopo la sconfitta di Genova”.

