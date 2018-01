Atalanta-Juventus streaming – diretta tv, dove vederla (Coppa Italia).

Atalanta-Juventus IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Atalanta-Juventus (orario 20.45), partita valida come semifinale di andata di Coppa Italia, verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming al seguente link.

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Blaise Matuidi; Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Mandzukic

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Cornelius, Gomez

Gian Piero Gasperini l’ha detto e ribadito più volte la settimana scorsa: “Quella di martedì sera con la Juve non è una partita, ma LA partita”. Alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in casa con i bianconeri, l’Atalanta inizia un mese decisivo in cui si giocherà buona parte delle sue ambizioni.

Perché entro la fine di febbraio, col retour match allo Juventus Stadium e il doppio confronto in Europa League col Borussia Dortmund (il 15 e il 22), saprà praticamente tutto sul prossimo futuro.

Agli ordini del romano Paolo Valeri, curiosamente lo stesso arbitro del tris di sabato in campionato in casa del Sassuolo, i nerazzurri cercano l’impresa: “Abbiamo davanti l’avversario più difficile da incontrare in gare di andata e ritorno, ma ci arriviamo con grandissimo entusiasmo – ha detto l’allenatore ai microfoni di Rai 2 -. La Juventus è l’unica big che non siamo riusciti a battere in questa stagione e mezza, sarà una motivazione in più. E questa società manca da tanto tempo dalle semifinali nel trofeo nazionale (dal 1996 col Bologna, 1-1e 2-0 in casa, ndr)”.

Indisponibile la sola new entry Rizzo (un mese out, lesione tendinea all’inserzione dell’adduttore), per la partita ha sicuramente recuperato il Papu Gomez, tenuto a riposo in panchina contro i neroverdi per le noie all’adduttore destro, mentre Spinazzola deve dare forfait per il risentimento al polpaccio destro.

Il ‘Gasp’ potrà quindi affrontare la sfida con la miglior formazione possibile: Berisha tra i pali, terzetto Toloi-Caldara-Masiello a protezione, Cristante e Freuler in mediana con Hateboer e Gosens sulle corsie, Ilicic dietro l’argentino e uno tra Petagna e Cornelius, anche se la prova anonima del danese nel precedente di campionato del primo ottobre suggerirebbe il nome del triestino o dello sloveno, schierato allora ‘falso nueve’ subentrando al 32′ al numero 9 vero.

In tal caso, dentro de Roon in mezzo con le sue doti da incontrista e sequela di Cristante sulla trequarti. Gasperini alla tv pubblica ha espresso una volta di più l’intenzione di proseguire a Bergamo: “Più che sul futuro sono proiettato nel presente, siamo in corsa su tre fronti – ha rimarcato -. In campionato ci sono tante squadre in pochi punti in corsa per la qualificazione all’Europa League, ma noi abbiamo ambizioni anche nelle due coppe e andremo fino in fondo”.

Convocati anche la punta della Primavera Musa Barrow (’98), già in panchina con il Sassuolo anche in coppa nell’ottavo del 20 dicembre scorso, più i ’99 Bastoni e Melegoni.

FOTO ANSA.