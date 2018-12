Atalanta-Juventus, VIDEO: subito un autogol clamoroso di Djimsiti

BERGAMO – Il primo gol del turno di Serie A a Santo Stefano è della Juventus. I bianconeri sono passati in vantaggio a Bergamo dopo appena due minuti. La rete non è stata siglata da nessun calciatore bianconero perché sul cross di Alex Sandro dalla sinistra, Djimsiti ha segnato il più clamoroso degli autogol. Con un tocco maldestro ha messo fuori causa il suo portiere portando in vantaggio la Juventus allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo.

Ecco il video con l’autogol di Djimsiti

الدوري الإيطالي : أتلانتا 0 × 1 يوفنتوس .. الهدف الأول لليوفي .. #AtalantaJuve pic.twitter.com/DaMPRu9JoS — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 26 dicembre 2018

Vai col liscio… autorete da Mai dire gol di #Djimsiti e #Juventus subito avanti contro l’#Atalanta pic.twitter.com/dUP74JR03Y — Nicolò Schira (@NicoSchira) 26 dicembre 2018

Djimsiti è ancora all’amaro — Daniele Tirinnanzi (@D_Tirinnanzi) 26 dicembre 2018

2′ – SUBITO AVANTI LA JUVEEEE! Cross di #AlexSandro da sinistra, deviato nella sua porta da Djimsiti! #AtalantaJuve

0️⃣ – 1️⃣ pic.twitter.com/vluKxzBzpG — JuventusFC (@juventusfc) 26 dicembre 2018