Atalanta-Manchester United, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). Sfida affascinante e delicata quella che attende l’Atalanta. La squadra di Gasperini cerca la vittoria in casa per continuare a sperare nel passaggio del turno. L’avversario è il Manchester United, che guida la classifica del girone. La partita si gioca questa sera 2 novembre alle 21. Atalanta-Manchester United dove vederla.

Atalanta-Manchester United, dove vederla in diretta tv

La partita di Champions League dell’Atalanta è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Atalanta-Manchester United, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Atalanta-Manchester United con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV e Infinity, dove c’è la possibilità di seguirla attraverso l’applicazione dedicata, Infinity+.

Atalanta-Manchester United: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Dalot, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Fred, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes, Cavani, Cristiano Ronaldo.