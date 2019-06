BERGAMO – Il mercato dell’Atalanta inizia nel migliore dei modi. I bergamaschi hanno raggiunto un accordo con il Siviglia per il trasferimento di Muriel tra le fila della Dea. Tutto questo è stato reso possibile dalla decisione della Fiorentina. Il club viola non ha riscattato Muriel e lo ha lasciato tornare in Spagna. A quel punto si è inserita l’Atalanta che ha raggiunto un accordo con il Siviglia sulla base di 18 milioni di euro: 15 fissi (la stessa cifra del riscatto non esercitato dalla Fiorentina) più 3 di bonus. Resta solo da trovare l’intesa sulla formula, anche se la cessione a titolo definitivo sembra l’opzione più probabile.

Muriel non è l’unica buona notizia in casa Atalanta, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Mario Pasalic. Il 24enne croato ha disputato un’ottima stagione tra le fila dell’Atalanta, gode della stima di Gasperini e nell’anno della cavalcata Champions dei nerazzurri ha messo insieme 42 presenze con 8 gol (33 presenze con 5 gol in campionato più 9 presenze con 3 gol nelle coppe).

L’acquisto di Luis Muriel è stato fortemente voluto da Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta, fresco di rinnovo di contratto dopo aver detto no alla Roma, ha chiesto la conferma dei calciatori più forti della rosa e l’acquisto di Muriel e di altri giocatori che possono sposarsi alla perfezione con il suo modulo tattico.

In effetti Muriel è perfetto per l’Atalanta. E’ un attaccante esterno dal dribbling facile che sa creare la superiorità numerica con le sue giocate. Sono calciatori che Gasperini ama particolarmente. Basta vedere l’ottimo lavoro che ha fatto con il Papu Gomez che è un calciatore che ha caratteristiche simili rispetto a quelle di Luis Muriel.

Muriel arriverà a Bergamo non appena sarà guarito dall’infortunio che ha rimediato nel corso della vittoria della Colombia sull’Argentina in Coppa America. Gasperini avrà a disposizione la punta colombiana nel giro di 5-7 settimane dopo la lesione di secondo grado del legamento collaterale del ginocchio sinistro accusata durante il successo della Colombia sull’Argentina in Coppa America.