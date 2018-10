Atalanta-Parma streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

BERGAMO – La partita Atalanta-Parma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite (canale 202), sia sul digitale terrestre (canale 373), e sul canale Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

L’Atalanta ha ritrovato la vittoria grazie alla goleada inflitta al Chievo Verona di Gian Piero Ventura con una tripletta memorabile di Ilicic. I nerazzurri vogliono dare continuità a questo successo per scalare posizioni in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Parma vuole tornare alla vittoria dopo il passo falso interno contro la Lazio dove ha pesato moltissimo l’assenza del bomber Gervinho.

Let’s take a look back at what goals from Hristo #Stoichkov 🇧🇬and Savo #Milosevic 🇷🇸 meant away at Atalanta. ➕💛💙📝⤵ https://t.co/xgSAotdoeO #StoriaCrociata #AtalantaParma

Trips to Bergamo have featured some memorable goals from our Eastern European Players…⚽

Atalanta have played there since 1928 and it will be the setting for #AtalantaParma on Saturday.

Find out more about the Stadio Atleti Azzurri d’Italia 🏟⤵

👉 https://t.co/9X9u7k1IkX#StadiumHistories #ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/HJTsb2e6Rt

— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) 25 ottobre 2018