Atalanta-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla: diretta tv e streaming ottavi di finale Champions League

Atalanta-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Mercoledì 24 febbraio, a partire dalle ore 21, andrà in scena la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo.

E’ un’occasione forse irripetibile per l’Atalanta. Il sorteggio non è stato clemente per Gasperini e i suoi. Sulla carta, visto che il Real Madrid è la squadra che ha vinto più Coppe dei Campioni in assoluto. Ma la sorte ha voluto che i Blancos si presentino a Bergamo con la squadra decimata. Tantissimi gli indisponibili, tra cui i trascinatori Benzema, Sergio Ramos e Marcelo. Gente che la coppa l’ha vinta ripetutamente.

Atalanta-Real Madrid: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini. A disp. Sportiello, Rossi, Caldara, Palomino, Sutalo, Ruggeri, Pasalic, Malinovskyi, Miranchuk, Ilicic, Lammers.

Indisponibili: Hateboer.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Vinicius Junior. All. Zidane. A disp. Lunin, Altube, Chust, Miguel, Isco, Arribas, Blanco, Hugo Duro.

Indisponibili: Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Carvajal, Hazard, Valverde, Rodrygo, Odriozola, Militao.

Atalanta-Real Madrid dove vederla: diretta tv e streaming

Atalanta-Real Madrid, in programma alle ore 21 di mercoledì 24 febbraio 2021, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Ma sarà disponibile in diretta streaming anche su SkyGo e NowTv.

Atalanta-Real Madrid: le parole di Gasperini

“Il Real Madrid è la squadra più titolata al mondo, la società con più introiti e più blasone. Per l’Atalanta incontrarla è un evento. Ma, detto questo, c’è il campo e dobbiamo spostare l’attenzione sulla partita”. Alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prova dai microfoni di Sky Sport a inquadrare della partita.

“Con Ajax e Liverpool siamo stati capaci di fare imprese a casa loro per qualificarci agli ottavi di finale. La qualificazione si giocherà al ritorno a Madrid, domani è come un primo tempo in cui dobbiamo rimanere in partita – spiega il tecnico nerazzurro -. E’ dal sorteggio che aspettiamo questa partita, l’unico vero grande rammarico è l’assenza del pubblico. A questo punto della stagione speravamo di poterlo avere: ci guarderanno dalla tv. Aver tanti giocatori assenti toglie al Real un po’ di forza, ma non possiamo permetterci di guardarlo sotto questo aspetto”.

Gasperini comunque esprime ottimismo: “Siamo superiori forse in termini di entusiasmo. Noi non siamo abituati a giocare questo tipo di partite, ma in questi anni abbiamo già affrontato momenti decisivi della stagione contro squadre più blasonate di noi”.