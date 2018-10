Atalanta-Sampdoria streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

BERGAMO, STADIO ATLETI AZZURRI – Atalanta-Sampdoria si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. DOVE VEDERE ATALANTA-SAMPDORIA IN TV E STREAMING.

La partita Atalanta-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky al canale Sky Sport (253) e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso Sky Go.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Il commento delle probabili formazioni. L’Atalanta dovrebbe puntare sull’ex Duvan Zapata. Alle sue spalle Pasalic e Papu Gomez. Sampdoria risponde con il tridente delle meraviglie composto da Ramirez, Defrel e Fabio Quagliarella. Tra i pali, dovrebbero essere confermati i giovani Gollini, preferito a Berisha, e Audero.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.