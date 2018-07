Atalanta-Sarajevo 2-0, highlights: Toloi e Pessina gol nel preliminare di Europa League

REGGIO EMILIA – Atalanta-Sarajevo 1-0, gol: Toloi 11′ [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

48′ Atalanta-Sarajevo 2-0, gol di Pessina. L’Atalanta raddoppia nei minuti di recupero del primo tempo.

11′ Atalanta-Sarajevo 1-0, gol di Toloi su assist di Masiello

Rafael Toloi ouvre le score en Europa League face à Sarajevopic.twitter.com/oEDACEjw7e — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 26 luglio 2018

Atalanta-Sarajevo, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; D’Alessandro, Barrow, Gomez. All. Gasperini.

Sarajevo (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Dupovak, Mujacik, Pidro; Adukor, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. All. Musemic.

C’è attenzione sul fronte sicurezza a Reggio Emilia, dove questa sera al Mapei Stadium si gioca il preliminare di Europa League tra Atalanta e Sarajevo Fk. Sono circa 10mila i tifosi bergamaschi attesi e alcune centinaia i bosniaci. E’ quindi pronto un imponente dispositivo di forze dell’ordine, con circa 300 uomini e altrettanti stewart, come riporta la Gazzetta di Reggio.

Il Comune intanto ha emanato un’ordinanza urgente per vietare in una parte del centro storico, nelle vicinanze e all’interno dello stadio, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Il divieto è esteso anche agli ambulanti, ed è proibita anche la vendita di bevande in contenitori di vetro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Castagne, De Roon, Valzania, Gosens; Marco D’Alessandro, Musa Barrow, Gomez. All. Gasperini.

SARAJEVO (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Mustafic, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. All.: Musemic.

ARBITRO: Bognar (Ung).

IN TV: diretta Sky Sport 1 e Sky Sport Football.