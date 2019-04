BERGAMO – Posticipo del lunedì del campionato italiano di calcio di Serie A, Atalanta-Udinese 0-0 (gara in corso).

Grande entusiasmo allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo per l’Atalanta, la squadra allenata da Gasperini è in corsa per un posto nella prossima Champions League e qualche giorno fa si è qualificata per la finalissima di Coppa Italia dove sfiderà la Lazio. Udinese a caccia del gol al 5′. Pussetto ha lanciato Kevin Lasagna ma l’attaccante azzurro è stato fermato da Mancini mentre stava tentando di calciare a rete.

Al 7′, il tiro cross dell’ex Marco D’Alessandro è stato respinto con i pugni da Gollini. Al 18′, Gosens è saltato più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dell’Atalanta ma il suo colpo di testa è stato neutralizzato da Musso con una parata miracolosa.

Al 25′, l’ex calciatore del Benevento Sandro ha cercato il gol con un tiro dalla lunga distanza ma Gollini ha bloccato la conclusione del brasiliano senza alcun problema. Al 27′, Musso ha negato la gioia del gol a De Roon con un’altra parata memorabile. Il calciatore olandese aveva calciato al volo con il destro. Al 36′, Pasalic ha colpito di testa da buona posizione su cross del Papu Gomez ma non ha trovato lo specchio della porta dell’Udinese.

Al 43′, Kevin Lasagna ha provato a battere Gollini con un pallonetto dalla trequarti campo ma la sua conclusione a rete è uscita di un soffio. Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero, l’Atalanta ha creato più palle gol ma l’Udinese non è stata a guardare e ha provato a pungere in contropiede.

Al 62′, Samir è stato ammonito per un brutto fallo sul Papu Gomez. Era diffidato, salterà la prossima partita di campionato contro l’Inter.

Atalanta-Udinese, le scelte di Gian Piero Gasperini e Igor Tudor.

Atalanta in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e per la conquista della Coppa Italia. Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare sul 3-4-1-2, modulo tattico con il quale la “Dea” si è sempre espressa al meglio. Tra i pali, fiducia a Gollini. Difesa a tre con Mancini, Palomino e Masiello. Centrocampo a quattro con Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Hateboer e Gosens agiscono sulle corsie esterne. Pasalic dietro le due punte Alejandro “Papu” Gomez e Duvan Zapata.

L’Udinese risponde con un modulo tattico più prudente, il 3-5-2. Igor Tudor ha deciso di dare fiducia a Musso tra i pali davanti ad una difesa a tre composta da Stryger Larsen, De Maio e Samir. Centrocampo a cinque con Zeegelaar e l’ex Marco D’Alessandro sulle corsie esterne, Sandro e Mandragora nella zona mediana del campo e De Paul ad inventare calcio sulla trequarti campo. Tandem offensivo con Pussetto seconda punta e Kevin Lasagna centravanti.

Atalanta-Udinese, FORMAZIONI UFFICIALI.

ATALANTA(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, D.Zapata. ALLENATORE: Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Samir; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. ALLENATORE: Tudor.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.