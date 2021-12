Atalanta-Villarreal oggi alle 19:00 dopo il rinvio per neve: dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Villarreal oggi alle 16:30 dopo il rinvio per neve: dove vederla in tv e streaming FOTO ANSA

La partita di Champions League fra Atalanta e Villarreal è stata rinviata per una forte nevicata su Bergamo. Si giocherà quindi oggi 9 dicembre alle 19 (e non alle 16.30 come comunicato in un primo tempo dall’Uefa). La decisione è stata presa dopo un accordo tra la stessa Uefa e le due società.

Anche l’Atalanta, sul proprio account, ha reso noto il nuovo orario del ‘kick off’: ” #AtalantaVillarreal si disputerà giovedì 9, alle ore 19″, ha fatto sapere il club. L’Atalanta fa anche sapere che i biglietti non usufruibili sono cedibili a terzi attraverso il portale atalanta.vivaticket.it, mentre le modalità di rimborso saranno comunicate in seguito. La società bergamasca terrà anche aperta la biglietteria di viale Giulio Cesare per i tagliandi residui, dalle 16 alle 19 di oggi.

Atalanta-Villarreal, dove vederla in diretta streaming

La partita dell’Atalanta potrà essere seguita su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese.

L’app è disponibile anche su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lo streaming di Atalanta-Villarreal sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale.

Atalanta-Villarreal: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma.