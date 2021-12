Atalanta-Villarreal, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). L’Atalanta, terza nel girone di Champions League, ospita il Villarreal, seconda a un punto di distanza dalla Dea. Per passare la squadra di Gasperini ha un solo risultato utile, la vittoria. La partita si gioca l’8 dicembre, fischio d’inizio alle 21. Atalanta-Villarreal dove vederla.

Atalanta-Villarreal, dove vederla in diretta streaming

La partita dell’Atalanta potrà essere seguita su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese.

L’app è disponibile anche su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lo streaming di Atalanta-Villarreal sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale.

Atalanta-Villarreal: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma.