Atletica leggera, le partecipanti transgender potrebbero essere bandite dalle competizioni

Le atlete transgender potrebbero essere bandite dalle gare di atletica leggera. Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, ha elogiato la sentenza della FINA e affermato che è “nell’interesse dello sport” poiché “la biologia ha la meglio sul genere”. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, World Athletics riesaminerà le linee guida sui transgender alla fine dell’anno. Coe ha sostenuto la FINA, l’organo di governo mondiale del nuoto, per aver di fatto bandito le nuotatrici trans da ogni competizione femminile.

L’atletica leggera e le concorrenti transgender

La scorsa settimana, la FINA ha votato e deciso che le donne trans che “hanno vissuto qualsiasi parte della pubertà maschile” non possono più partecipare agli eventi femminili, un netto allontanamento dalle posizioni prevalenti degli sport olimpici. Le regole di World Athletics affermano che un’atleta transgender può competere se ha un livello di testosterone inferiore a 5 nmol/L ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi – sei mesi in più rispetto a quanto previsto dai loro regolamenti sugli atleti con differenze di sviluppo sessuale (DSD) – ma Coe ha affermato comunque che “la biologia ha la meglio sul genere”.Il suo punto di vista è rafforzato dalla ricerca sul testosterone sul problema del DSD nell’atletica leggera, contestata nel caso di Caster Semenya.

Coe ha precisato: “Abbiamo visto una federazione internazionale affermare il proprio primato nella definizione di regole, regolamenti e politiche. Che sono nel migliore interesse del suo sport. Ed è ciò che dovrebbe essere. Abbiamo sempre creduto che la biologia abbia la meglio sul genere e continueremo a rivedere i nostri regolamenti in linea con questo. Seguiremo la scienza”.