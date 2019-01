MADRID – Oscar Ortega, preparatore dell’Atletico Madrid, è stato arrestato per violenza domestica contro la moglie: lo riferisce il sito sportivo spagnolo As. Il 61enne uruguayano è stato prelevato all’alba dalla Guardia civile e trasferito in una caserma di Majadahonda.

Ortega, soprannominata ‘El Profe’, e’ nello staff tecnico di Diego Pablo Simeone dal 2006 e con i suoi duri metodi di allenamento è considerato uno dei segreti dei successi dei Colchoneros. Non a caso nella stagione in corso è stato spesso sotto accusa per gli eccessivi problemi di carattere muscolare accusati da Griezmann e compagni. In passato ha lavorato in Messico, Colombia, Cile, Giappone e Argentina.