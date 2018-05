MADRID (SPAGNA) – Il fischio d’inizio di Atletico Madrid-Arsenal, partita valida come semifinale di ritorno di Europa League, è fissato per le ore 21.05. La gara di andata è terminata sul punteggio di uno a uno.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il match tra Atletico Madrid e Arsenal sarà visibile soltanto su Sky, in particolare ai canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Sport Mix e Sky Vetrina DTT. In streaming gara trasmessa su Sky Go, attraverso tablet, smartphone e pc, per gli abbonati. Tv8 trasmetterà invece la Diretta Goal della gara di Madrid e di Salisburgo-Marsiglia.

PROBABILI FORMAZIONI

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Partey, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Vitolo, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa.

ARSENAL (4-3-2-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Lacazette.