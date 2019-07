NEW JERSEY – Real Madrid umiliato nel derby. L’Atletico Madrid si aggiudica il derby spagnolo in terra americana battendo il Real Madrid con un sonoro 7-3. L’amichevole fa parte della settima edizione dell’International Champions Cup, competizione che si disputa annualmente negli Stati Uniti e che quest’anno vede la partecipazione anche di Fiorentina, Juventus, Inter e Milan.

Al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, la formazione di Simeone si è imposta con un poker di Diego Costa e le reti di Joao Felix, Correa e Vitolo. Per la squadra di Zinedine Zidane, invece, a segno Nacho, Benzema su rigore, e Hernandez.

La batosta contro l’Atletico Madrid, e il grave infortunio subito da Asensio, avrebbero fatto cambiare idea al Real Madrid sulla cessione di James Rodriguez. Per il colombiano si parlava di un possibile approdo al Napoli o ai cugini dell’Atletico Madrid.

Altro che Napoli, o Atletico Madrid, James Rodriguez sembra destinato a restare dov’è, ovvero nel Real Madrid. La clamorosa notizia, una vera e propria novità delle ultime ore di questa fase del calciomercato, è di El Chiringuito Tv, da sempre molto vicina alle vicende della ‘Casa Blanca’.

Il fantasista colombiano resterebbe al Santiago Bernaneu, perché viene ritenuto indispensabile dopo il grave infortunio occorso ad Asensio, che ha visto chiudersi la stagione ancora prima che cominci per via della rottura del legamento crociato del ginocchio (si parla di 8 mesi di stop).



La decisione del club presieduto da Florentino Perez, in questo momento, sembra essere definitiva e azzerebbe le ambizioni del Napoli di Ancelotti, anche se nel mercato possono sempre accadere tante cose.

Il video da YouTube con gli highlights di una partita che è destinata a restare per sempre nella storia dei derby di Madrid. L’Atletico ha battuto il Real con l’incredibile punteggio di sette a tre.