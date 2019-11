LONDRA (INGHILTERRA) – Il 21enne greco Stefanos Tsitsipas ha vinto le Atp Finals a Londra battendo l’austriaco Dominic Thiem per 6-7 6-2 7-6 nella sfida decisiva per l’assegnazione del titolo, in due ore e 35′ di gioco. Alla sua prima partecipazione alle ATP Finals approda in finale. Inserito nel gruppo Andre Agassi con Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Alexander Zverev, nella prima giornata supera Medvedev col punteggio di 7–6, 6–4, mentre nel secondo incontro batte Zverev col punteggio di 6–3, 6–2, garantendosi l’accesso alle semifinali.

Chiude il girone con una sconfitta ininfluente contro il no 1 ATP Nadal, col punteggio di 7–6, 4–6, 5–7. In semifinale supera, per la seconda volta in stagione, il no 3 del mondo Federer col punteggio di 6–3, 6–4. Successivamente, si aggiudica il torneo battendo in rimonta Dominic Thiem con il punteggio di 6-7 6-2 7-6.

Tsitsipas è un giocatore d’attacco, non attende l’avversario, ma cerca costantemente il punto. Dotato di un buon rovescio a una mano, non disdegna il gioco al volo, favorito anche dalla statura. Dispone di un solido dritto e di una buona prima di servizio. È soprattutto con il dritto che si apre il campo, prediligendo l’inside out, colpo che gli permette di prendere spesso la rete (fonti Ansa e Wikipedia).