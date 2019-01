NYON – La Uefa ha pubblicato un sondaggio su Twitter sugli attaccanti italiani più forti di tutti i tempi. Nel tweet sono stati inseriti sei bomber azzurri tra cui scegliere: ci sono Filippo Inzaghi, Vieri, Di Natale, Toni, Baggio e Del Piero. Manca Francesco Totti, l’ex capitano giallorosso, e i tifosi della Roma hanno espresso il loro malcontento sui social network.

Tifosi della Roma furiosi con la Uefa: manca Totti

Nell’Uefa hanno anche loro un somaro. Mal comune mezzo gaudio! Se volessero fare a cambio…. https://t.co/eSXa4u8pte — GiuseppeTripodi (@iatrinoli) 24 gennaio 2019

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ che buffonate 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️#Totti sta portando ancora punti alla #Roma, pur non giocando! — 😒 Il Verbo 🤨 (@verbo_il) 20 gennaio 2019

Ecco perché si è romanisti e orgogliosi.#Totti#DeRossi Capitani e bandiere.

Non ho mai sbagliato una maglia. — MaCheSeiDaaLazio?!? (@SeiDaaLazio) 22 gennaio 2019

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.