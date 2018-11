MILANO – Augustina Gandolfo, per gli amici di Instagram Agus, è la compagna di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e della Nazionale Argentina. Augustina Gandolfo è una delle modelle più popolari in Argentina e vanta nel suo curriculum anche delle partecipazioni a programmi tv sud americani.

Agus Gandolfo è entrata da poco tempo nel mondo delle wags ma è già molto seguita sui social network tanto è vero che il suo profilo Instagram ufficiale è già seguito da 34.000 persone che gradiscono, e come, i video e le foto che posta con una certa continuità. Per non parlare delle storie… Nell’ultima posava con un bikini mozzafiato che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il mal di pancia di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato convocato dalla Nazionale Argentina. Una volta arrivata a Buenos Aires si è lamentato per lo scarso minutaggio che gli ha riservato l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti. Lautaro Martinez, dopo un precampionato da protagonista con una rete pazzesca all’Atletico Madrid, si aspettava di giocare di più in questo primo scorcio di stagione tra campionato italiano e Champions League:

“Mi alleno nella maniera migliore, il tecnico non mi sta utilizzando ma sono pronto a dare il massimo in ogni allenamento per quando mi tocca farmi trovare pronto. Il Mondiale? Senza dubbio sognavo di andarci, così come sognavo di essere in ogni convocazione. Do il massimo per essere qui perché è la cosa più bella”.

