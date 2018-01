MADRID (SPAGNA) – Aurah Ruíz-Jesé Rodríguez, la coppia più social dell’anno è “scoppiata”. L’annuncio, e non poteva essere altrimenti, è arrivato attraverso una storia di Instagram.

Chi è Aurah Ruiz

Aurah Ruíz è la

bombastica ex tronista del programma televisivo spagnolo ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’, l’equivalente del nostro “Uomini e Donne di Maria De Filippi”. Aurah Ruiz ha lavorato anche come modella e ha partecipato a numerosi programmi televisivi in Spagna.

Chi è Jesé Rodriguez

Esterno offensivo, dotato di grande tecnica individuale e grande corsa a cui unisce grande sacrificio in fase di non possesso. Abile a fornire assist ai compagni, è bravo nell’uno contro uno partendo da sinistra per poi accentrarsi e tirare in porta. Ha giocato con Real Madrid, Paris Saint Germain, Las Palmas e Stoke City.