Australian Open, dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e streaming: canale e orario del match dei quarti di finale (foto ANSA)

Jannik Sinner gioca il suo primo quarto di finale agli Australian Open contro la testa di serie n° 3 del tabellone, il 23nne Stefanos Tsitsipas, che arriva dalla vittoria contro Fritz agli ottavi.

Nell’ultimo precedente, a Barcellona, il greco ha avuto la meglio 6-3, 6-3. Questa notte sarà il primo match Slam tra i due.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e streaming

Il match tra Sinner e Tsitsipas ci sarà stanotte, mercoledì 26 gennaio, non prima delle 5 italiane. Sarà trasmesso in tv su Eurosport (canali 210-211 di Sky) e su DAZN. Sinner-Tsitsipas sarà disponibile in live streaming su Discovery+ e su Eurosport Player, disponibili su smart tv e su tutti i device mobile.

Dove guardare gli Australian Open

Le partite degli Australian Open saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale.