ROMA – Agli Australian Open Roger Federer salva sette match point, batte Sandgren e vola in semifinale.

Federer vola in semifinale all’Australian Open battendo lo statunitense Tennys Sandgren al quinto set, dopo aver superato un infortunio e dopo aver salvato sette match point, quattro nel tie break e 3 di fila quando si trova sotto per 3 punti a 6.

Il punteggio finale recita: 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3 per lo svizzero.

“Sono stato molto fortunato” ha detto alla fine del match il campione svizzero nell’intervista a bordo campo per poi aggiungere: “Non avrei meritato di vincere”.

E ora? Nella semifinale di giovedì Roger Federer affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Milos Raoni. Match, quello tra Novak Djokovic e Milos Raoni, che chiude, nella mattina italiana, il programma della nona giornata dell’Open d’Australia. Domani invece è il giorno dei quarti della parta alta del tabellone. A sfidarsi saranno Nadal-Thiem e Wawrinka-Zverev.

Australian Open femminili, avanti Barty e Kenin

Ashleigh Barty, n.1 del mondo, ha battuto Petra Kvitova (8). 7-6, 6-2 i parziali per la Barty in un’ora e 44 minuti di gioco. L’australiana si giocherà un posto in finale con la statunitense Sofia Kenin, 15 del ranking, che conquista la sua prima semifinale Slam battendo la tunisina Ons Jabeur, sconfitta con un doppio 6-4.