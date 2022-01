Australian Open, Jannik Sinner perde in tre set contro Tsitsipas. Addio sogno semifinale

Jannik Sinner non ce l’ha fatta. Il tennista italiano ha perso in tre set contro Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4, 6-2) ed è stato eliminato ai quarti di finale degli Australian Open. In semifinale invece ci sarà Matteo Berrettini.

Primo tennista italiano a centrare i quarti di finale in tutti e quattro i grandi Slam

Matteo Berrettini, dopo essere diventato il primo tennista italiano a centrare i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam, ha raggiunto, finora unico nella storia, la semifinale agli Australian Open.

Nadal favorito per i bookies

Dopo una battaglia durata cinque set contro Gael Monfils, Matteo Berrettini tra due giorni sfiderà la leggenda Rafa Nadal, unico dei Big Three che prova a sbarrare la strada alla New Generation del tennis mondiale. Sarà una gara in salita per il numero 7 del mondo: gli esperti di Sisal infatti vedono il mancino di Manacor favorito a 1,50, per centrare la sesta finale a Melbourne, mentre il successo di Berrettini si gioca a 2,60. L’incontro del prossimo 28 gennaio sarà solo la seconda sfida tra i due: il caso vuole che anche nel 2019, in semifinale agli US Open dove Nadal si impose 3-0, il tennista romano avesse battuto nei quarti, dopo un’altra battaglia in 5 set, Monfils.

Si preannuncia un’altra maratona poiché l’ipotesi che entrambi vincano almeno un set è offerta a bassa quota, a 1,44. Così un risultato esatto di 3-2 in favore di Berrettini è dato a 7,75 mentre lo stesso punteggio ma in favore dello spagnolo si gioca a 6,25. L’italiano, che non vuole smettere di sognare, contro Nadal va a caccia di un doppio traguardo: raggiungere la prima finale in carriera agli Australian Open e superare lo stesso Nadal, attualmente al numero 5 del classifica mondiale ma a pochi punti da Berrettini, nel ranking ATP.