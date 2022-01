Axel Tuanzebe è il primo colpo di calciomercato di un club italiano nel 2022, arriverà al Napoli in prestito dal Manchester United. Si tratta di un prestito oneroso da cinquecentomila euro senza diritto o obbligo di riscatto. Un acquisto che serve a tamponare la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa.

Chi è Alex Tuanzebe, la sua carriera da calciatore

Axel Tuanzebe è un calciatore inglese di origini congolesi, difensore del Napoli in prestito dal Manchester United. Prima del trasferimento in Campania, ha giocato in Premier League con le maglie di Manchester United e Aston Villa. Con i Red Devils ha giocato complessivamente 37 partita senza andare mai in gol. Con l’Aston Villa è sceso in campo 46 volte senza riuscire mai a segnare un gol. Quindi ha disputato complessivamente 83 partite senza finire mai sul tabellino dei marcatori.

La carriera internazionale del nuovo acquisto del Napoli

Axel Tuanzebe non ha ancora esordito con la Nazionale Maggiore ma è stato protagonista di tutta la trafila nelle selezioni giovanili dell’ Inghilterra. L’ultimo colpo di mercato del club partenopeo è sceso in campo con la Nazionale Inglese Under 19, con la Nazionale Inglese Under 20 ed anche con la Nazionale Inglese Under 21. Insomma, gli manca solamente il debutto nella Nazionale Maggiore. Con le giovanili inglesi, ha disputato complessivamente 11 partite senza segnare nemmeno un gol.