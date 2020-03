Badu, uccisa la sorella in Ghana: killer in fuga

ROMA – Una delle sorelle del centrocampista del Verona Emmanuel Badu è stata uccisa a Barekum, città d’origine della famiglia Badu. L’assassino sarebbe Kwabena Yeboah, al momento è in fuga e braccato dalle forze dell’ordine, che avrebbe ucciso la donna sparandole.

Non si comprendono ancora i moventi che avrebbero spinto l’uomo al gesto, ma nelle prossime ore ci dovrebbero essere maggiori dettagli sulla vicenda.

Intanto, il Verona ha espresso tutta la propria solidarietà al proprio giocatore, acquistato dall’Udinese in estate dopo 9 anni in Friuli: “Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel #Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar. #HVFC”. (fonte VERONA)