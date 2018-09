ROMA – Franco Baldini lascia la Roma.

L’indiscrezione arriva a poche ore dalla delicata partita dei giallorossi col Frosinone all’Olimpico il cui risultato potrebbe decidere le sorti in panchina di Eusebio Di Francesco. Da Trigoria, tuttavia, si sottolinea come al momento non risulti l’addio del consulente di Pallotta.

Il presidente, che pochi mesi fa annunciò l’ingresso dell’ex dg nel comitato esecutivo del club, inoltre non sarebbe a conoscenza della decisione di Baldini che, secondo il quotidiano ‘il Romanista’, avrebbe preferito troncare ogni rapporto con la Roma dopo aver appreso che nell’autobiografia di Totti (in uscita domani in libreria) è presente un passaggio in cui l’ormai ex capitano attribuisce al dirigente la fine della sua carriera da calciatore.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.