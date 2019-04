Bale-Real Madrid, è rottura: in Spagna si parla addirittura di mobbing

MADRID – E’ rottura tra Gareth Bale ed il Real Madrid. Stando a quanto scritto da Sport, Zidane ha deciso di fare a meno del calciatore gallese per la rifondazione della prossima stagione e starebbe facendo di tutto per convincerlo ad andarsene. Per questo motivo Sport ha parlato di mobbing nei confronti del fuoriclasse gallese. Una notizia molto simile è stata pubblicata anche da As, quotidiano spagnolo vicino al Real Madrid.

Bale-Real Madrid è rottura, i blancos vogliono inserirlo nell’affare Salah.

Stando a quanto scritto da As, gli agenti del gallese avrebbero incontrato il Real Madrid per cercare una sistemazione al loro assistito di comune accordo. Bale ha mercato soprattutto in Inghilterra, dove ha fatto molto bene ai tempi del Tottenham e dove ci sono club in grado di pagare il suo ricchissimo stipendio. Il gallese guadagna la bellezza di 15 milioni di sterline all’anno, una cifra che pochi club al mondo possono permettersi.

Stando a quanto ipotizzato da As, il Real Madrid vorrebbe inserirlo nell’affare Mohamed Salah. Secondo As, Mohamed Salah ha rotto con il Liverpool dopo una violenta lite con l’allenatore tedesco Jurgen Klopp. Il Real Madrid vorrebbe acquistare Salah offrendo soldi più il cartellino di Gareth Bale. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Fonti: Sport e As.