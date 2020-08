Ballack operato per un tumore alla schiena, l’intervento è riuscito (foto Ansa)

Michael Ballack, uno dei centrocampisti più forti di tutti i tempi, è stato operato per rimuovere un tumore alla schiena. L’intervento è riuscito.

Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, Michael Ballack (43 anni) è stato operato per rimuovere un tumore presente vicino al midollo spinale.

L’ex calciatore avrebbe scoperto il tumore da poco più di un mese. Stando a quanto prosegue la Bild, l’intervento sarebbe riuscito perfettamente ma adesso Ballack sarebbe atteso da una lunga e difficile convalescenza.

Considerato uno dei migliori calciatori tedeschi della sua generazione, venne definito da Karl-Heinz Rummenigge “il centrocampista più prolifico al mondo”.

Soprannominato in patria Der Capitano, Ballack fu la principale icona sportiva tedesca degli anni duemila, alla pari di Michael Schumacher, nonché icona, simbolo, modello, per tanti tedeschi.

Addirittura per la cancelliera Angela Merkel che per spiegare la rinascita economica della Germania dichiarò «Io sono Ballack».

Nel marzo del 2004 è stato inserito da Pelé nel FIFA 100 (la speciale classifica che include i più forti calciatori del mondo di tutti i tempi ancora in vita).

È spesso chiamato Eterno secondo, a causa della moltitudine di secondi posti collezionati con i suoi club e con la Nazionale.

Con i club, Ballack ha vinto 14 trofei. L’ex centrocampista ha vinto cinque scudetti (4 in Germania e uno in Inghilterra) ma non è mai riuscito a trionfare nelle coppe europee (fonti Bild e Wikipedia).