Balotelli va all’allenamento. Il Brescia non lo fa entrare

ROMA – Balotelli va, puntuale, all’allenamento. Il Brescia, puntuale, lo caccia.

Ennesima puntata della telenovela Brescia-Balotelli. Sarà l’ultima? Forse no.

Ma andiamo con ordine.

Mario Balotelli, racconta la Gazzetta, questa mattina ha provato a presentarsi all’allenamento.

Si è presentato puntuale, Balotelli. Anzi, si è presentato in anticipo.

SuperMario, infatti, è arrivato venti minuti prima delle 9 al centro sportivo di Torbole Casaglia e dopo un breve conciliabolo con un dipendente della società… è tornato a casa.

Insomma: il Brescia lo ha respinto.

E lui? Balotelli, lasciando il centro sportivo, si è anche lasciato scappare una frase con i cronisti presenti: “Adesso dite che non voglio allenarmi…”.

E adesso?

Quale sarà la prossima puntata della telenovela?

Come finirà tra il Brescia e Balotelli?

La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione:

La posizione del club è questa: ieri sera verso le 21.30 Balotelli ha rimandato un certificato del suo medico di base secondo il quale era guarito. Ma, per un discorso amministrativo, la mail è arrivata in un orario extra lavoro rendendo impossibile la comunicazione all’Inps. Quindi, per mancanza di tempi tecnici, non è stato possibile rendergli agibile il centro sportivo. Se per esempio si fosse fatto male correndo, non sarebbe stato coperto. (Fonte: La Gazzetta dello Sport).