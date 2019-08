ROMA – Balotelli al Brescia è realtà. “Mario Balotelli Barwuah è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio”. Così la società ha annunciato oggi ufficialmente sul proprio sito in un comunicato intitolato “Mario torna a casa”. Il calciatore ha firmato con il club biancoazzurro un contratto pluriennale, viene aggiunto online.

“Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall’entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche”. Lunedì 19 agosto l’attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45.

Mario Balotelli al Brescia: le cifre dell’affare.

La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma di Carlo Laudisa, svela le cifre dell’affare. SuperMario era svincolato quindi il Brescia non ha dovuto pagare il suo cartellino ma ha dovuto solamente soddisfare le richieste dell’attaccante e del suo agente Mino Raiola.

Mario Balotelli ha firmato per un anno per uno stipendio base di 1,5 milioni più bonus. Questi bonus sono legati anche al suo possibile ritorno in Nazionale. La clausola più importante del suo contratto riguarda il rinnovo automatico in caso di salvezza. Insomma, Mario Balotelli ha deciso di trasferirsi in una neo promossa per guadagnarsi sia il rinnovo che la convocazione in Nazionale sul campo. (Fonte Agi e Gazzetta dello Sport).