ROMA – Mario Balotelli, dopo essere rinato col Nizza, è tornato anche in azzurro grazie all'arrivo di Roberto Mancini sulla panchina italiana. Realizzato il sogno di ritornare a Coverciano, dopo il lungo esilio, per l'attaccante c'è ora all'orizzonte anche un'ulteriore incredibile prospettiva: vestire la fascia di capitano della Nazionale.

In attesa di capire cosa farà veramente Gigi Buffon, il nuovo commissario tecnico ha dato i gradi a Leonardo Bonucci. Il difensore rossonero infatti è il giocatore che ha più presenze (77) con la maglia azzurra dopo Chiellini che però è infortunato. Dietro al giocatore del Milan, in corsa per il ruolo di vice capitano della Nazionale, ci sono infatti Mario Balotelli e Mattia De Sciglio: entrambi fermi a 33 presenze.