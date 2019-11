VENEZIA – Difficile ma non impossibile, Mario Balotelli ha ancora una piccola possibilità di essere convocato per il prossimo campionato europeo di calcio. Mancini ha chiuso le porte ai nuovi innesti ma Balotelli non rientra in questa categoria visto che ha già vestito la maglia della Nazionale Italiana di Calcio durante sua gestione tecnica. Nel corso dell’era Mancini, Balotelli ha giocato tre partite con la Nazionale contro l’Arabia Saudita, la Francia e la Polonia. In queste tre gare, Super Mario non ha brillato particolarmente andando in gol solamente contro l’Arabia Saudita. Non a caso, non è stato più convocato dal Mancio.

Oggi il ct della Nazionale Italiana di calcio ha parlato di Mario Balotelli durante la presentazione della partnership tra Figc e Save società di gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Mario sa benissimo che se si meriterà di giocare potrà tornare in azzurro esattamente come tutti i giocatori. Ora però guardiamo alla prossima partita pensando prima di tutto a quelli del gruppo che sono infortunati. Non penso a nuovi innesti perché i tempi sono stretti ed è difficile che ciò possa avvenire, abbiamo poche partite e la scadenza di giugno è troppo vicino per pensare a esperimenti”.