di Andrea Pelagatti

MARSIGLIA – Settimana intensa per Mario Balotelli. Prima le polemiche via Instagram sulla mancata convocazione in Nazionale, poi la doppietta al termine di una prestazione straordinaria in Marsiglia-Angers 2-2. Mario Balotelli è il leader della squadra allenata da Rudi Garcia. E’ arrivato a gennaio e ha già segnato sette gol in nove partite.

Mario Balotelli e le polemiche sulla Nazionale Italiana

“Ci avete mai pensato – scrive Mario Balotelli su Instagram – che magari non sarà mai, ma un giorno ci sara’ bisogno di me e io saro’ pronto come negli ultimi tre anni ma sentendo alcuni di voi insultarmi, denigrarmi, sottovalutarmi negli anni possa anche essermi stancato e quindi rifiutare di andare? Non sono un robot, ne’ un’epidemia nè un deficiente. Alla fine mi stufo anche io…”. “Rispettatemi tanto quanto io rispetto l’Italia, e gia’ saremmo a buon punto”

Lo sfogo di Mario Balotelli è stato commentato dal ct azzurro Roberto Mancini con le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Lui deve stare tranquillo e lavorare in vista delle prossime partite. Per il resto non si può piacere a tutti”.

Mario Balotelli risponde con una doppietta in Marsiglia-Angers

Dalle polemiche via Instagram, al campo. Super Mario ha segnato una doppietta durante la partita tra Marsiglia ed Angers. Il Marsiglia è quarto, in zona Europa League, e spera di agganciare il terzo posto in classifica perché è l’ultimo utile per partecipare alla prossima Champions League.