BRESCIA – Mario Balotelli si è sfogato su Instagram dopo il duro attacco subito da Cellino qualche ora fa.

Balotelli è stato accusato da Cellino di non avere più a cuore il Brescia.

Le dichiarazioni del patron del Brescia sono arrivate poco dopo la notizia di alcuni allenamenti saltati da Super Mario.

Riportiamo di seguito, lo sfogo su Instagram dell’ex attaccante di Milan e Inter.

Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete”

Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi.

Come si fa a negare l’evidenza?

“Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo?

Ecco invece cosa aveva dichiarato Cellino su Super Mario.

“Mario Balotelli? Che delusione… è stato un errore ingaggiarlo.

Il problema è che non si presenta agli allenamenti, diciamo che non sembra molto interessato al futuro del club.

Balotelli – prosegue Cellino – ha un contratto per la Serie A, ma non per la B.

Per cui se dovessimo retrocedere sarà svincolato, libero.

E l’impressione è che non gli piaccia più stare in Italia.

Penso che abbiamo commesso entrambi un errore.

Io pensavo che portarlo a Brescia, che è la sua città, lo avrebbe stimolato e spinto ad impegnarsi molto.

Al tempo stesso – chiude Cellino con un riferimento a Corini – penso che sia stato gestito male dall’allenatore precedente” (fonte corrieredellosport.it).