NIZZA – Mario Balotelli col Nizza segna e diverte e ora sogna un ritorno in grande stile in Italia. Tanto che la Gazzetta dello Sport oggi rilancia e chiede: e se venisse Mario Balotelli al Napoli?

D’altronde, fa notare la Gazzetta, SuperMario non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli. E poi c’è un fatto, tutt’altro che secondario, da prendere in considerazione: a giugno a Balotelli scade il contratto. Così il Nizza potrebbe decidere, visto che il rinnovo non arriva, di cedere Balotelli già a gennaio. E il Napoli, salto l’affare Verdi, potrebbe puntare su di lui come alternativa per il tridente offensivo.

Su Balotelli, oltre al Napoli, c’è anche l’interesse di Inter e Milan.