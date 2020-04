BRESCIA- Nel corso di una diretta Instagram con l’amico ed influencer Damiano Er Faina, Balotelli ha svelato un retroscena sulla Juventus.

Dopo aver vinto tutto con l’Inter ed il Manchester City, l’attaccante del Brescia è stato ad un passo dal firmare con la Juventus.

“Era praticamente tutto fatto, stavo per firmare con la Juventus poi… è arrivato Galliani!

Lui sapeva del mio amore per il Milan ed è riuscito a convincermi a firmare con loro nonostante la Juventus stesse molto meglio in campionato.

Se fossi andato alla Juventus, avrei vinto tutto.

Loro hanno vinto tutto meno la Champions League, anche se comunque sono arrivati due volte in finale…

Però io non ho ragionato con la testa ma con il cuore.

Sono stato molto bene sia all’Inter che al Milan, per me la città di Milano è come una seconda casa.

Spero di tornare a vestire la maglia della Nazionale Italiana di Calcio da protagonista.

Io amo la Nazionale, l’ho sempre amata.

Da calciatore professionista posso dirti che non c’è nulla di più emozionante di indossare la maglia della Nazionale del proprio Paese.

Stimo molto il ct Roberto Mancini, con lui ho un grande rapporto.

Se mi convocherà di nuovo sarà per farmi giocare”.