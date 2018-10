NIZZA (FRANCIA) – Mario Balotelli è un separato in casa. E’ rimasto al Nizza solamente perché non ha trovato di meglio in estate. E’ stato vicino solamente al Marsiglia ma non era convinto di questa destinazione perché sarebbe voluto tornare in Italia per “avvicinarsi” alla Nazionale.

Super Mario si è presentato al ritiro precampionato in sovrappeso ed è stato accantonato dal nuovo allenatore dei francesi Patrick Vieira che nemmeno lo ha convocato per l’ultimo impegno di campionato del Nizza.

Mario Balotelli era tornato in Nazionale ed era stato decisivo nel corso della prima vittoria azzurra di Roberto Mancini con il gol all’Arabia Saudita. Poi aveva giocato molto male contro la Polonia e, complice l’accantonamento del Nizza, non era stato più convocato dal ct della Nazionale Italiana.

Stasera, mentre tifava dal divano di casa per gli azzurri, ha postato su Instagram un messaggio d’amore per il Napoli. Super Mario vorrebbe tornare in Italia e giocare nel Napoli con l’amico Lorenzo Insigne. E non solo, Balotelli è convinto del fatto che Ancelotti sia il tecnico giusto per rilanciarlo nel calcio che conta.

Insomma, Balotelli sogna di giocare con il Napoli in Champions League. I partenopei sono d’accordo? Lo scopriremo a gennaio, in occasione della prossima finestra di calciomercato.