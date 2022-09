Balotelli ubriaco barcolla fuori da un bar in Svizzera, sorretto da due persone VIDEO

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Mario Balotelli in Svizzera. L’attaccante, arrivato al Sion poche settimane fa, è stato ripreso mentre barcollava – forse per aver alzato troppo il gomito – fuori da un bar di Losanna nello scorso weekend. A sorreggerlo una donna e un uomo che lo hanno accompagnato all’entrata di un parcheggio al chiuso.

Secondo il sito Actu Foot, da allora Balotelli non si è più visto in allenamento con la squadra di Tramezzani. L’ex Milan è entrato dalla panchina nelle ultime due partite di campionato vinte 2-1 con Basilea e San Gallo. Nel weekend il Sion gioca in Coppa di Svizzera contro il Rapperswil.

Balotelli criticato, aria di addio?

Sotto l’aspetto del rendimento individuale Balotelli in questo avvio ha deluso parecchio le aspettative dell’ambiente. E già critiche molto pesanti si sono abbattute sul 32enne. Dopo il match vinto sul San Gallo, in cui Balotelli si è mangiato un gol davanti al portiere, la stampa elvetica ha usato toni molto duri nei suoi confronti.

“Quanto è grande il problema Balotelli?“, ha titolato il quotidiano Blick, che spiega come “l’ex nazionale italiano sembri stranamente passivo. Il suo raggio d’azione è limitato ad un sottobicchiere da birra, la sua voglia di muoversi è contenuta nei limiti più ristretti”. Severissimo, infine, il giudizio espresso dall’ex nazionale svizzero Georges Bregy: “Quello che ha offerto in questa partita è sfacciato nei confronti dei suoi compagni di squadra. Non può semplicemente trotterellare davanti, è provocatorio”. “Con lui in campo – ha concluso Bregy – il Sion aveva un uomo in meno”.