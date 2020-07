E’ tornato il sereno tra Mario Balotelli ed il Brescia. Il calciatore è stato reintegrato in rosa e ieri ha fatto il tifo per i suoi compagni di squadra davanti alla televisione. Al momento della rete di Torregrossa è esploso di gioia su Instagram: “Ernesto Messi, mamma mia!”.

Il gol di Torregrossa è stato solamente una grande illusione perché poi le Rondinelle sono state asfaltate dal Torino. In attesa del ritorno in campi di Balotelli… (per adesso è solamente un ultrà da divano).

La situazione del Brescia resta drammatica perché mancano solo sette giornate alla fine del campionato e la squadra lombarda è a meno sette dall’ultimo posto utile per la salvezza occupato dal Lecce.

Anche il rientro di Balotelli non appare risolutivo perché fino a questo momento ‘Super Mario’, super si fa per dire…, ha segnato la miseria di cinque gol. Servono ben altri numeri ai lombardi per centrare una salvezza che sarebbe miracolosa.

Inoltre il prossimo impegno è davvero complicato. Il Brescia è costretto a vincere ma l’avversario di turno è la Roma, squadra che occupa il quinto posto in classifica (zona Europa League) con ben trenta punti in più dei lombardi.

Il Brescia non potrebbe agganciare la Roma nemmeno vincendo tutte le restanti partite. Infatti i giallorossi resterebbero davanti alle Rondinelle anche con tutte sconfitte da qui alla fine del campionato. Un divario tecnico davvero impressionante.