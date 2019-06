Barbara Bonansea, il suo lato b fa impazzire gli italiani FOTO

MONTPELLIER – La Nazionale Femminile ha conquistato davvero tutti. Le sue giocatrici sono ormai delle vere star sui social network. Barbara Bonansea, che è una delle giocatrici più belle del Mondiale francese, sta facendo impazzire gli italiani sia sui social network che in televisione.

Le telecamere di Sky e della Rai, hanno immortalato il suo lato b mentre la giocatrice era a terra perché aveva subito un duro fallo da parte di una avversaria. Non lo avessero mai fatto, da quel momento in poi la foto del suo lato b gira inarrestabile sui social network, come fosse l’immagine di un calendario per la gioia di tutti i maschietti online.

Nonostante la Bonansea preferisca che si parli delle sue gesta calcistiche, sicuramente il suo aspetto fisico la sta aiutando e non poco a crescere, anche in termini di follower, sui social network.

Dopo il successo sulla Cina, che ha qualificato l’Italia ai quarti di finale del Mondiale, dove affronterà l’Olanda, l’attaccante della Juventus ha postato il seguente messaggio polemico nei confronti degli haters del calcio femminile.

“Sempre più forti, Noi contro tutti. Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina.

Siamo tra le 8 migliori al mondo e non molliamo Niente! #bb11 #nazionalefemminile #ragazzemondiali”.

L’Italia sta disputando un Mondiale da urlo e le nostre giocatrici, che sono belle e brave, stanno raccogliendo il successo che meritano. L’Italia era inserita in un girone proibitivo con Australia, Brasile e Giamaica. Nonostante i pronostici di inizio torneo non le davano chances di qualificazione, la nostra Nazionale ha vinto contro Australia e Giamaica guadagnandosi la vetta della classifica.

Nell’ultimo turno della fase a gironi, l’Italia ha perso contro il Brasile per colpa di un rigore inesistente ma si è trattata di una sconfitta indolore perché le azzurre hanno comunque vinto il girone.

Negli ottavi hanno vinto nettamente contro la Cina ed ora sono attese dalla super sfida contro l’Olanda di sabato prossimo. In palio un posto in semifinale. Le nostre ragazze non vogliono smettere di sognare e di farci sognare.